صحة اللاذقية تضع منتجعين كبيرين تحت تصرفها

جهينة نيوز:

وُضع منتجع الشاطىء الأزرق ومنتجع لاميرا تحت تصرف مديرية صحة اللاذقية، وذلك لمراقبة الوضع الصحي للمواطنين السوريين العائدين إلى سورية ، في إطار الإجراءات المتبعة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

ووجه مدير صحة اللاذقية الدكتور" هوازن مخلوف" بوضع فرق طبية كاملة مقيمة في هذه الأماكن على مدار الساعة وتأمين الخدمات لهم من مستلزمات التعقيم والاطعام.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن تجهيز عدة مراكز للحجر الصحي في جميع المحافظات، من أجل استقبال المواطنين القادمين من خارج الحدود والاطمئنان على صحتهم.

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