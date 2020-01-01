اعادة فتح كورنيش طرطوس البحري أمام الحركة ابتداء من الأحد المقبل

جهينة نيوز:

أعلنت محافظة طرطوس عن إعادة فتح الكورنيش البحري أمام حركة المواطنين والسيارات اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأقرت لجنة الطوارئ بالمحافظة خلال اجتماعها اليوم إعادة فتح الكورنيش البحري أمام المارة من المشاة والسيارات بدءاً من يوم الأحد القادم مع الالتزام التام بإجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وبين مصدر بمحافظة طرطوس لسانا أن قرار إعادة فتح الكورنيش جاء بناء على طلب عدد من الفعاليات السياحية وأصحاب منشآت الإطعام على الكورنيش بحيث تتمكن هذه المنشآت من تلبية الطلبات الخارجية فقط مع الالتزام التام بالإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا.

وكانت محافظة طرطوس أصدرت في الثالث من الشهر الجاري قراراً يقضي بمنع التجول على الكورنيش البحري في طرطوس في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وحفاظاً على الصحة العامة.