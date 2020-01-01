في ظل الأزمة الحالية..أين تُخزن شركات النفط الأمريكية منتجاتها؟

جهينة نيوز:

بدأت شركات النفط الأمريكية تخزين منتجاتها النفطية في الاحتياطي الاستراتيجي الوطني للنفط، لمواجهة الطلب المنخفض عليه.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية فإن شركات النفط الأمريكية، التي ليس لديها مساحة كافية لتخزين المواد الخام في مواجهة انخفاض الطلب، بدأت في تخزين النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الوطني للبترول، حيث تم في هذا الشهر تسليم 1.1 مليون برميل إلى الاحتياطي الاستراتيجي الوطني، وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت وزارة الطاقة الأمريكية عقود إيجار مع العديد من الشركات، لاستئجار مساحة تخزين لنحو 23 مليون برميل من النفط.

يُذكر أن سعر العقود الآجلة لشهر أيار بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط كان قد انخفض في 20 نيسان الجاري لأول مرة في التاريخ إلى قيم سلبية، كما وصلت عروض الأسعار في بورصة "نايمكس" لناقص 40.32 دولار للبرميل الواحد، وذلك نتيجة ضعف الطلب على النفط والارتفاع المفرط في مرافق تخزين النفط في الولايات المتحدة