"داعش" الارهابي يستهدف الطاقة والقوات الأمنية شرقي العراق

جهينة نيوز:

اصيب منتسب من القوات الأمنية العراقية في وقت متأخر من ليلة امس الإثنين إثر إعتداء إرهابي بواسطة سلاح قناص سبقه استهداف محولة للكهرباء في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني، في بيان قبل الساعة الأولى من اليوم الثلاثاء، بأن عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية استهدفوا بواسطة قاذفة من طراز RBG7، محولة كهربائية في" قرية الگبة بناحية العبارة في قضاء بعقوبة" مركز محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وأضفت الخلية، أن الإعتداء أدى إلى قطع تيار الكهرباء، وقد اعقب هذا العمل الإرهابي إطلاق نار مباشر بواسطة سلاح قناص، ما أسفر عن إصابة منتسب من فوج طوارئ ديالى الثامن، بجروح.

وأصيب مقاتلين إثنين، الثلاثاء، 21 نيسان الجاري، بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة على قوة تابعة لفرقة المشاة الخامسة في قرية أم الحنطة بناحية الإصلاح التابعة لمحافظة ديالى، شرقي البلاد.

وقتل أحد عناصر الشرطة، الثلاثاء الماضي أيضا، بإطلاق نار مباشر بواسطة سلاح قناص، استهدف إحدى نقاط فوج طوارئ ديالى الرابع خلف جامعة المحافظة بقضاء بعقوبة.

وفي وقت سابق منتصف الأسبوع الماضي، شن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي هجوما على نقطة أمنية في محافظة ديالى، شرقي العراق، ما أسفر عن إصابة منتسب من القوات العراقية.

وأكدت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته مراسلتنا، صباحا، إصابة منتسب من فوج طوارئ ديالى الرابع، بإطلاق نار مباشر من قبل عصابات "داعش"، الإرهابية استهدف خلاله أحدى النقاط التابعة للفوج في منطقة الكاطون بقضاء بعقوبة، مركز ديالى، شرقي البلاد.

وشهدت ديالى الواقعة في شرق العراق، السبت، 18 نيسان الجاري، انفجار عبوة ناسفة، في "قرية خرنابات بناحية العبارة في محافظة ديالى، شرقي البلاد، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح، حسب بيان لخلية الإعلام الأمني.

وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".