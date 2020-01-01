الاحتلال الأمريكي يدخل قافلة محملة بمعدات لوجستية ووقود من العراق إلى ريف الحسكة

جهينة نيوز:

أدخلت قوات الاحتلال الامريكية اليوم قافلتين مؤلفتين من آليات عسكرية محملة بمواد وتعزيزات عسكرية ولوجستية قادمة من العراق باتجاه مدينتي المالكية والشدادي بريف الحسكة وذلك في خرق جديد للقوانين والأعراف الدولية.

وذكرت مصادر أهلية أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت فجر اليوم 6 عربات همر و5 برادات و5 صهاريج لنقل النفط عبر معبر الوليد غير الشرعي اتجهت إلى قاعدة خراب الجير في محيط مدينة المالكية شمال شرق الحسكة.

ولفتت المصادر إلى أن رتلاً آخر لقوات الاحتلال الأمريكية يضم شاحنات وبرادات وآليات عسكرية شوهد على طريق الحسكة صفياً شمال المدينة كانت قادمة من طريق تل براك باتجاه القواعد غير الشرعية للاحتلال بمدينة الشدادي بالريف الجنوبي للحسكة.

وأدخل الاحتلال الأمريكي أمس 30 آلية من شاحنات وصهاريج نفط عبر معبر الوليد غير الشرعي قادمة من العراق باتجاه قاعدتها اللاشرعية في قصرك تل بيدر في محيط القامشلي بريف الحسكة.