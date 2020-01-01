مصر.. ما سر مشهد التحدي بين طفلين في سوريا حول نوع المقاتلة لحظة مرور البغدادي بمسلسل "الاختيار"

جهينة نيوز:

أثار مشهد في المسلسل المصري "الاختيار"، الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حول تحد بين طفلين في سوريا على تحديد نوع المقاتلة.

وفي المشهد الذي تم إذاعته في الحلقة الثالثة من المسلسل، ظهر طفلان في سوريا يلعبان في أحد المباني التي تم قصفها، ويسمعان صوت مقاتلة تحوم حول المبنى وتقوم بقصف مكان ما.

وفي المشهد، تحدى الطفلان بعضهما في تحديد نوع الطائرة دون رؤيتها، فقال أحدهما أنها "إف-16" بينما قال الثاني إنها "ميغ-29".

وبمتابعة المشهد، صعد الطفلان إلى أعلى المبنى ليجدا أن المقاتلة هي "إف-16" وتصادف أن في هذا الوقت قد مر زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، أي أن المقاتلة كانت تؤمن له مكان مروره.

وقال عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من المهتمين بالشؤون العسكرية، إن في هذا المشهد رسالة تؤكد أن مقاتلات "إف-16" تابعة فقط لـ3 دول هي "أمريكا أو تركيا أو إسرائيل"، وهذا يعني أن إحدى هذه الدول لها علاقة بالإرهابيين، وتؤمن لهم الطيران الذي يمكنهم من التحرك على الأرض.