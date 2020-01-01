أبراج الثلاثاء 28 نيسان مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود 28-4: هادئ بخطواته ويتفهّم الأمور بتعقل ويسعى دائماً إلى السلطة وقوي وثابت وصور جداً ويقدم أعماله بكل جد.. كريم ولايوفر جهداً من أجل راحة أحبائه وأهله وأصحابه.

تحديات وقلق على أمر مادي وانزعاج لكن لاتنتهي السنة إلا والأوضاع المهنية جيدة ومحاولة لاستغلال أي فرصة متاحة.. عام مختلط ومنوع، للبعض تغيير مكان إقامة وللبعض الآخر فرصة للترقيات إذا سمح الظرف.

الحمل:

بين الأمس واليوم تجد توازناً في عملك والواجبات العائلية وربما يوم مضغوط في هذا المجال وتضطر لمعالجة بعض الأمور الطارئة في المنزل والعائلة والفترة مناسبة للعائلة وتصليح الأعطال.

الثور:

يوم صاخب اجتماعياً وعلى صعيد التنقل والزيارات وقد تكون غير راض وتتهرب من المسؤوليات بسبب ضغط العمل لذلك ابق صبوراً ومتفهماً وربما هناك تعويض وقصص فيها بيع وشراء ويوم للمفاوضات.

الجوزاء:

احتمال صعوبات وارتكاب أخطاء بالعمل ونفقات ومفاجأت وتتحدث عن فرصة مالية ومكاسب ومستجدات وجرّب إعادة الحسابات المالية وطلاقة لسانك هي جواز سفرك ومرورك إلى القلوب ولاتنسى تعزيز العلاقات مع الشركاء اليوم.

السرطان:

القمر في برجك أخبار تخصّ العائلة ومشاريع منزلية ومهنياً تتحسن الظروف وتركز على زرع الحيوية وتصوب على بعض العلاقات وتحسم أمرك وذبذبات القمر تجعلك سعيداً ونهارك فيه تغيير نظرتك إلى الناس.

الأسد:

قد تتمادى مع طرف آخر وتتخطى الحدود وتلقى مالايسرك ولايوجد تفاؤل ولاتنسى الحسنة أو السيئة، ربما يتملكك الحزن وقد تعاني آلاماً جسدية وطباعك متقلبة وبقليل من الصب روالصحة تتحسن الأمور.. تمشي أمورك ببطء فلاتتحدى بل جرّب تعزيز روابط المودة حتى ينتهي اليوم بخير وسلامة.

العذراء:

تشارك الأصدقاء وتحقق النجاح وتخرج عن الروتين وتعرف وجهة مسيرك ولاسيما أن الأصدقاء يعلبون دوراً مهماً في حياتك اليوم، ودعوة من صديق ويوم للدعوات ومخالطة الناس.

الميزان:

يوم للعمل وتفكر بالتنقل وإنجاز العمل وتشعر بالحاجة للتحرك ونبش الماضي وتمارس سحرك وتحل بعض المشكلات واليوم حمل ثقيل لاتتوقعه فكن متفهماً ومتورياً واثبت موقعك كي تحافظ على سمعتك وعلى الرغم من كونك سيد نفسك لامانع من مساعدة ذوي الاختصاص.

العقرب:

تظهر مهمة على الساحة وتحقق قفزة إلى الأمام وتحضر لمشروع وتحصل على خبر مهم من مكان بعيد ونجاح مالي قد تحصل عليه المهم أن تبقى متيقظاً ويوم جيد للدراسة والمطالعة والزوار وربم هناك حركة بالأوراق والمعاملات.

القوس:

يحمل النهار بعض المعلومات حول الشؤون المالية وتركز على الأمور المهنية وتوقع على عقود وتراجع بعض القضايا الملحة وتعرض مصالحة تريحك وشيء جدي يغمرك بالسعادة وقدم المساعدة.. مال شراكة وتعويض لك اليوم.

الجدي:

مسؤولية جديدة على صعيد الشراكة وتعبّر عن آرائك وتجد التقدير وربما سوء تفاهم بسيط مع الشريك يحعلك غير مهتم لمشاعر الآخرين، لذلك ابتعد عن الساحة حتى تحضر الجواب الشافي الذي يتعلق باستقرارك.. اليوم هناك مشادة كلامية لكن يجب الانتباه على الشراكة.

الدلو:

العمل صعب عليك وتشعر بالتعب وبأن الحظ يتخلى عنك.. تنقل ومشاريع تحق بمساعدة الأصدقاء أو صاحب نفوذ.. قدم مساعدة واطلب مساعدة لأنك تعالج قضية تخصك وانتبه على غذائك وحاول ضبط كل خطواتك.

الحوت:

لقاء أو إنجاز أو خبر جيد أو اتصال وتوسع أسواقك وتجد من ينتبه لشوؤنك وربح غير منتظر وقد تغير في الديكور وقسم يعالج أموراً طارئة على صعيد الأولاد وأخبار جميلة.. فرصة للمكسب واللهو والتسلية بشكل عام.