أكثر من مليون اصابة في الولايات المتحدة الامريكية

جهينة نيوز:

سجلت الولايات المتحدة الامريكية خلال الساعات الماضية اكثر من 15 الف اصابة جديدة وفق احصايات وورلد ميتير ليرتفع عدد الاصابات المؤكدة بكوفيد-19 الى مليون و الفي حالة اصابة في الولايات المتحدة الامريكية حتى لحظة اعداد الخبر.

و ارتفعت الوفيات الى 56 الف حالة فيما ارتفع عدد المتعافين الى 137 الف ليبقى 809 آلاف حالة قيد الرعاية و المراقبة بينهم 14 الف حالة شديدة.

و يذكر ان عدد الاصابات المثبتة في العالم تجاوز الـ ثلاث ملايين و خمسين الف اصابة و ارتفع عدد الضحايا الى اكثر من 210 آلاف حالة وفاة في حين ارتفع عدد المتعافين الى 916 الف حالة.