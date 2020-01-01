الصين تصبح عاشر دولة في العالم بعدد الاصابات بكورونا اثر صعود روسيا

جهينة نيوز:

اعلنت السلطات الروسية عن تسجيل 6198 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المثبتة الى اكثر من 87 الف حالة متجاوزة الصين بعدد الاصابات فيما ارتفع عدد اختبارات فيروس كورونا الى أكثر من ثلاث ملايين و 19 الف فحص ليصبح اجمالي الفحوصات اليومية في روسيا بمعدل يزيد عن 141 الف اختبار لفيروس كورونا كل يوم.

هذا و سجلت روسيا وفاة 47 مريض ليرتفع عدد ضحايا كورونا الى 794 حالة وفاة فيما ارتفع عدد المتعافين الى 7346 شخص ليكون عدد الحالات النشطة في روسيا 79 الف حالة بينهم ما يقارب من 2300 حالة شديدة.

و في وقت سابق من اليوم كشفت ناتاليا باشكيتوفا، كبيرة أطباء الصحة في مدينة بطرسبورغ الروسية، أن حوالي نصف المرضى الذين تأكدت إصابتهم بكوفيد -19 في المدينة، لم تظهرعليهم أعراض المرض.

وقالت باشكيتوفا لوكالة إنترفاكس: "حتى الآن، أصيب 3238 شخصا بفيروس كورونا المستجد في بطرسبورغ، وتعافى 518 شخصا خلال فترة الوباء. وبين المرضى البالغ عددهم 3238، نصفهم فقط ظهرت عليهم أعراض المرض".

وأكدت أنه من المستحيل تعميم هذه الإحصاءات على جميع سكان بطرسبورغ. وأضافت: "من أجل الحديث عن الحصانة الجماعية، يحتاج الأمر لإجراء اختبار شامل لكن مواطني المدينة. ويمكن التحدث عن ذلك فقط عندما يتم فحص عموم السكان. الآن لا يمكن التحدث عن ذلك بشكل قاطع"، مشيرة إلى أنه تم فحص أكثر من 200 ألف مواطن للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأضافت أن جميع حالات الإصابة بـ كوفيد-19 في المرافق الطبية، حدثت بسبب استقبال مرضى لم تظهر عليهم أعراض المرض.