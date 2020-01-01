اغلاق ملفات نصف حالات كورونا المسجلة في سورية

جهينة نيوز:

اعلنت وزارة الصحة في سورية عن شفاء خمس حالات جديدة من الاصابات المسجلة في سورية بـ كوفيد-19 ليكون عدد الحالات النشطة في سورية اثر شفاء 19 مريض و وفاة ثلاث مرضى 21 حالة لاتزال قيد العلاج من 43 حالة مثبتة و هو ما يعني اغلاق ملفات اكثر من نصف المصابين.

و أفادت وزارة الصحة في بيان تلقته جهينة نيوز بـ شفاء خمس حالات جديدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 19 حالة.

و ذكرت وزارة الصحة ان عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم 43 إصابة شفيت منها 19 إصابة وتوفيت ثلاث حالات.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.