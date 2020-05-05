لهذا السبب .. الهيئة الناظمة للاتصالات تعطي مهلة أخيرة لـ شركات الخليوي في سورية

جهينة نيوز:

أنذرت الهيئة الناظمة للاتصالات و البريد في سورية شركتي الخليوي العاملتين في سورية (سيرياتل و ام تي ان) لدفع المبالغ المستحقة عليها الى خزينة الدولية و ذلك لاعادة التوازن الى الترخيص الممنوح للشركتين..

و قالت الهيئة الناظمة للاتصالات و البريد في بيان لها حصلت جهينة نيوز على نسخة منه انه تم تحديد موعدًا نهائيًا ينتهي بتاريخ 5/5/2020 لشركات الخليوي لدفع المبالغ المستحقة لخزينة الدولة والبالغة 233.8 مليار ليرة سورية، وذلك لاعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لشركتي سيريتل و MTN سوريا.

و أضاف البيان : أنه في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة.