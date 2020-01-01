مظاهرات في لبنان احتجاجاً على سوء الأوضاع المحلية وانخفاض سعر الليرة

جهينة نيوز:

قطع محتجون في لبنان عدداً من الطرقات الرئيسية والفرعية في مناطق متفرّقة، لليوم الثاني على التوالي، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق.

ووقعت صدامات متكررة بين الجيش اللبناني والمحتجين عند أوتوستراد الذوق الساحلي شمالي البلاد، حيث عمد المحتجون إلى إغلاق الطريق الساحلي الرئيسي قبل أن يعود الجيش لفتحه أمام حركة المرور، كما شهد أوتوستراد الناعمة جنوبي البلاد محاولات لقطع طرقات من قبل مجموعة من المحتجين. محاولات لقطع طرقات من قبل مجموعة من المحتجين.

من جهتها أكدت القيادة العامة للجيش اللبناني في بيان لها على حق التظاهر، لكنها دعت المتظاهرين إلى عدم قطع الطرقات والتعدي على الأملاك العامة أو الخاصة.

يُذكر أن رئيس الوزراء "حسان دياب" هاجم في وقت سابق حاكم المصرف المركزي بسبب انهيار العملة، مما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري للتحذير من إقالة حاكم المصرف المركزي الذي يتولى منصبه منذ فترة طويلة، حيث أثار انخفاض الليرة السريع احتجاجات صغيرة، وهدد بحدوث اضطرابات أوسع نطاقاً