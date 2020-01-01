الدوري السوري يعود مُجدداً، لكن دون جمهور

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن استئناف مباريات الدوري العام لأندية الدرجة الممتازة فئة الرجال بدون جمهور، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء والاتحاد الرياضي العام.

وقال الاتحاد في بيان نشره اليوم إنه حرصاً على استكمال خطة النشاط الكروي للموسم 2019/2020 وعلى ضوء تخفيف الإجراءات الاحترازية وتماشياً مع الإجراءات التي اتخذها الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا المستجد تقرر مايلي:

1- استئناف منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الممتازة لفئة الرجال اعتبارا من 2020/5/29.

2- السماح للأندية المعنية فقط باستئناف التدريبات بدءاً من 2020/5/1 بشرط مراعاة إجراءات السلامة لناحية التباعد الزمني و المكاني بين اللاعبين أثناء التدريب.

3- تكليف لجان مختصة لمراقبة تنفيذ التعليمات و الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الفريق الحكومي بما يضمن المحافظة على عوامل السلامة والصحة العامة المتعلقة بالتصدي لانتشار فايروس كورونا، ومنها إجراء فحوصات طبية للفرق المشاركة للتأكد من خلوها من الإصابة اصولاً.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن توقف الدوري السوري لكرة القدم حتى إشاعر آخر، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحتراذية على خلفية تفشّي فيروس كورونا.