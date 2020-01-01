علماء يخترعون صمام حيوي للقلب يعمل 20 عاما

جهينة نيوز

أعلنت جامعة "لومونوسوف" الحكومية في موسكو، اليوم الإثنين، أن العاملين في قسم الكيمياء الإشعاعية، أنشؤوا وسجلوا مع زملائهم من مركز أبحاث جراحة القلب والأوعية الدموية "باكوليف"، براءة اختراع بديل حيوي (صناعي بيولوجي) لصمام القلب.

وتتم تغطية سطح هذا الصمام بنانو ألماس (جزيئات من الألماس)، يمكنه أن يؤدي وظيفته في الجسم من دون استبدال لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وجاء في تقرير الجامعة بحسب وكالة سبوتنك: "الآن تم الجمع بين معايير القوة والمتانة، وقد حصل العلماء الروس على براءة اختراع للبديل الصناعي القائم على التامور البقري وغمر سطحه بنانو ألماس".

وذكر التقرير نقلا عن أحد علماء قسم الكيمياء الإشعاعية في الجامعة، ماريا تشيرنيشيفا: "أن النانو ألماس (جزيئات الألماس) ينشئ على سطح النسيج البيولوجي طبقة تمنح المادة قوة إضافية، مع الحفاظ على مرونتها ...".

وأضافت تشيرنيشيفا: "وينبغي الإشارة إلى أن المواد النشطة بيولوجيًا يمكن تغطيتها بشكل إضافي بجزيئات من الألماس - وهذا من شأنه أن يحسن خصائص الأنسجة البيولوجية".

يشار إلى أن البدائل البيولوجية لصمامات القلب القائمة على التامور البقري (الثور) تستخدم على نطاق واسع في جراحة القلب العالمية،... ولكن عند استخدام هذه البدائل الاصطناعية، يحدث ترسب أملاح الكالسيوم على الأنسجة، ونتيجة لذلك، فإن هذا البديل الاصطناعي لديه مدة استخدام محدودة.