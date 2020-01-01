أكثر من ثلاث ملايين اصابة بكورونا في العالم و ما يقارب من ثلثهم في الولايات المتحدة

الإثنين, 27 نيسان 2020 الساعة 19:46 | مجتمع, أخبار المجتمع

أكثر من ثلاث ملايين اصابة بكورونا في العالم و ما يقارب من ثلثهم في الولايات المتحدة

 

جهينة نيوز

ارتفعت حصيلة الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم الى ثلاث ملايين و عشرين الف مصاب فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الى 208 آلاف ضحية و اما المتعافين من كوفيد-19 بلغ عددهم 889 الف شخص و ذلك بحسب احصائيات وورلد ميتير.

و يذكر ان ما يقارب ثلث الاصابات المسجلة عالمياً في الولايات المتحدة التي ارتفعت حصيلة الاصابات فيها الى 990 الف اصابة و يعتقد انها ستتجاوز المليون اصابة مع انتهاء اليوم فيما تجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة حاجز الـ 55 الف ضحية و تأتي اسبانيا في المركز الثاني بعدد اصابات تجاوز الـ 229 الف اصابة و 23 الف ضحية و اما ايطاليا و بحسب احصائيات يوم امس وصلت الاصابات الى 197 الف اصابة و الضحايا الى 26 الف ضحية.

و يشار الى ان عدد الاصابات في الدول الاوروبية و من ضمنها روسيا بلغ مليون و 290 الف اصابة و الوفيات بلغت 122 الف حالة وفاة.

 

 


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