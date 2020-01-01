النفط الأمريكي يواصل هبوطه

جهينة نيوز

سجلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي اليوم انخفاضاً بنسبة 24.03% إلى 12.87 دولار للبرميل الواحد، في ظل مخاوف اقتصادية بسبب تراجع الطلب واكتمال مخزونات النفط العالمي بشكل سريع.

وذكرت وكالة "رويترز" أن العقود الآجلة لمزيج "برنت" للشهر نفسه تراجعت أيضاً بنسبة 6.62% إلى 20.02 دولار للبرميل الواحد، وسط مخاوف من قرب وصول طاقة التخزين في كوشينغ في أوكلاهوما، أكبر نقطة تخزين للنفط في الولايات المتحدة، إلى أقصى معدلاتهان كما استُنفدت 70% من طاقة التخزين بمركز كوشينغ، فيما يقول متعاملون إن الطاقة المتاحة صارت مستأجرة كلها.

هذا وارتفعت مخزونات الخام الأمريكي إلى 518.6 مليون برميل، حتى 17 من الشهر الجاري، مقتربة من مستواها القياسي على الإطلاق عند 535 مليون برميل الذي سجلته في عام 2017.