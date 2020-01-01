"أرامكو" تخفض إنتاجها إلى 8.5 مليون برميل يومياً

جهينة نيوز

بدأت السعودية بتقليص إنتاجها النفطي قبل فترة من دخول اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج حيز التنفيذ، والذي من المفترض أن يبدأ تطبيقه في أيار المقبل.

وتقوم شركة النفط الحكومية السعودية "أرامكو" بتخفيض الإنتاج من 12 مليون برميل يومياً إلى 8.5 مليون برميل.

ووفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصدر خاص، فإن "أرامكو" يمكنها الوصول إلى 8.5 مليون برميل يومياً، وهو المستوى المستهدف الوصول إليه بموجب اتفاق "أوبك+"، قبل 1 أيار المقبل، وهو موعد بدء تطبيق تخفيضات الإنتاج.

وبموجب اتفاق "أوبك+"، الذي تم التوصل إليه في 12 نيسان الجاري، فإن الدول المشاركة في الاتفاق ستخفض إنتاجها في شهري أيار وحزيران من العام الجاري بواقع 9.7 مليون برميل يومياً.

وكمؤشر على أهمية اتفاق "أوبك+"، تقول "بلومبرغ" إنه بسبب إنتاج النفط الزائد على الطلب فإن مخزونات الخام العالمية تزداد أسبوعياً بواقع 50 مليون برميل، وإذا استمر الوضع هذا فإن المخزونات ستمتلئ بحلول حزيران المقبل.

والسعودية ليست الدولة الوحيدة من مجموعة "أوبك+"، التي بدأت بتطبيق تخفيضات الإنتاج قبل موعدها المحدد، حيث تحدثت الكويت والجزائر ونيجيريا عن اتخاذ خطوة مماثلة.