وزارة الشؤون الاجتماعية تُعلن عن حساب مصرفي خاص بالتبرع للحملة الوطنية

جهينة نيوز:

خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حساب مصرفي لاستقبال المساهمات والتبرعات، في إطار دعم الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين بالتبرع والمساهمة من داخل سورية، التحويل المباشر أو الإيداع الشخصي على رقم الحساب الخاص بالحملة (2501/23 برمز 243015) من أي مصرف عامل في الجمهورية العربية السورية، كما يمكن التبرع من خلال الرسائل النصية (سيرياتيل - MTN) عبر إرسال رسالة نصية تتضمن قيمة المبلغ المراد المساهمة به (500 – 1000 - 5000) ليرة سورية إلى الرقم (1166).

أما للراغبين بالتبرع و المساهمة من خارج سورية فقد أشارت الوزارة إلى إمكانية التحويل عن طريق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي أو عبر شركات التحويل المالية، إلى رقم الحساب الخاص بالحملة.