اختفاء جنديين للاحتلال الأمريكي بريف دير الزور الشرقي بعد هجوم على عربتهما

الإثنين, 27 نيسان 2020 الساعة 16:34 | شؤون محلية, أخبار محلية

اختفاء جنديين للاحتلال الأمريكي بريف دير الزور الشرقي بعد هجوم على عربتهما

 

جهينة نيوز

كشفت مصادر أهلية بريف دير الزور أن جنديين من قوات الاحتلال الأمريكي تعرضاً لهجوم بريف المحافظة الشرقي ولم يعرف مصيرهما بعد.

وبينت المصادر أن مجهولين هاجموا عربة (همر) تقل جنوداً للاحتلال الأمريكي أثناء توجه العربة من حقل العمر إلى حقل التنك حيث عثر على العربة مدمرة ومحروقة بشكل كامل ولا أثر للجنديين الأمريكيين داخلها ولا يزال مصيرهما مجهولاً إلى الآن.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قتل ضابط من قوات الاحتلال الأمريكي واثنان من مجموعات (قسد) المدعومة من الاحتلال الأمريكي بكمين نفذه مجهولون لدورية من جنود الاحتلال ومجموعات (قسد) عند قرية الوسيعة التابعة لناحية الصور بريف دير الزور.

 

 


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