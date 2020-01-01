الصين: لا علاقة لبعثتنا الطبية إلى بيونغ بانغ بصحة الزعيم كيم‎

جهينة نيوز:

أعلن الناطق باسم الخارجية الصينية، عن أنه لا توجد لدى بلاده معلومات عن الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وتساءل: من أي مصادر يأخذ الصحفيون معلوماتهم عن تدهور صحته؟!.

وقال جينغ شوانغ في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إنه يستطيع فقط تأكيد التفاعل الثنائي بين بكين وبيونغ يانغ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفاً: أولاً، أود أن أسأل عن المصادر التي أخذت منها هذه المعلومات، وليس لدي أي معلومات عن تدهور حالة كيم، لقد زودنا الجانب الكوري الشمالي بمعدات لإجراء الفحوص الطبية، وتكافح السلطات الصينية لمنع انتشار الفيروس التاجي في البلاد، وفي الوقت نفسه تقدم المساعدة إلى الدول التي تحتاج إليها. هذه القضية (المتعلقة بصحة كيم جونغ أون) لا تتعلق بمجموعة الأطباء (الاختصاصيين الصينيين المرسلين إلى بيونغ يانغ).

وأكد شوانغ أيضاً أنّ الصين وكوريا الديمقراطية جارتان حميمتان، وتحافظان على علاقات ودية تقليدياً.