دروغبا يتلٌقى صفعة قويّة

جهينة نيوز:

خسر أسطورة كرة القدم في ساحل العاج ومهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق "ديديه دروغبا" في انتخابات اتحاد الكرة في بلاده أمس الأحد.

وتنافس دروغبا صاحب ال42 عام على مقعد الرئاسة مع "سوري دياباتي"، لكنه لم يتحصل على أي صوت مقابل 11 صوت لمنافسه من إجمالي 14 صوت، بعد امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، حيث كان دروغبا مرشحاً قوياً لرئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، بعد انسحاب أحد منافسيه والذي أعلن دعمه لمهاجم تشيلسي الأسبق، إضافةً إلى أن دروغبا حصل على دعم كبير من قبل 4 أندية محترفة في البلاد، لكن النتائج لم تكن بقدر المتوقع.

ويأتي ذلك بالرغم من تاريخ دروغبا الكبير مع منتخب بلاده على مدار السنوات الماضية، حيث قاد ساحل العاج للتأهل إلى كأس العالم في ثلاث دورات (2006، 2010 و2014)، وبلوغ نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا في مناسبتين (2006 و2012).