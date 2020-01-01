خبير روسي يستبعد إمكانية التنبؤ بأسعار النفط

جهينة نيوز:

أوضح رئيس شركة "لوك أويل" الروسية للنفط "فاغيت ألكبيرويف" أنه لا يمكن التنبؤ بأسعار النفط إلا بعد رفع القيود بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي لقاء له مع قناة "روسيا 24" قال ألكبيرويف: (نحتاج إلى الوضوح عندما ترفع القيود. وبعد ذلك سنبني نموذجنا لزيادة الطلب وبالتالي زيادة سعر منتجنا).

واعتبر ألكبيروف أن القيود المفروضة اليوم بسبب فيروس كورونا هي فعالة حقاً، وفي أكثر الأسواق سيولة في العالم، لذا فإنه من المستحيل التنبؤ بأسعار المواد النفطية.

من جهته وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "دميتري بيسكوف" أن روسيا لديها القدرة على البقاء وتحمل أسعار النفط المتراجعة بشدة حاليا، حيث أعلنت موسكو في وقت سابق أن الكرملين يراقب عن كثب تغيرات أسعار النفط العالمية، مشيرةً إلى أنها لم تنهر كما حدث مع العقود الآجلة لشهر أيار القادم، ولا يوجد سبب لتقييم الوضع الحالي بشكل سلبي.