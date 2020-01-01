مُدمرة أمريكية تعبر المضيق بين تايوان والصين، وتُصعد التوتر بينهما

جهينة نيوز:

أعلن الجيشان الأميركي والتايواني اليوم الجمعة، أن سفينة حربية أميركية مرت عبر مضيق تايوان للمرة الثانية في غضون شهر، في ظل تصاعد التوتر بين تايوان والصين، وفي وقت تمر فيه حاملة طائرات صينية بالقرب من الجزيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية في بيان لها أن السفينة الأميركية اجتازت مضيق تايوان، الذي يفصل بين الجزيرة وبر الصين الرئيسي متجهة نحو الجنوب، وستواصل الإبحار في هذا الاتجاه، مُضيفةً أن القوات المسلحة التايوانية راقبت السفينة التي وصفتها بأنها كانت في (مهمة عادية) دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جهته قال المتحدث باسم الأسطول السابع الأميركي "أنتوني جونكو" إن السفينة هي المدمرة باري، مضيفاً أنها نفذت مرور دوري عبر مضيق تايوان بما يتفق مع القانون الدولي.

وغضبت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، بسبب زيادة الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للجزيرة مثل زيادة مبيعات الأسلحة وتسيير دوريات أميركية بالقرب منها، وزيارة نائب الرئيس التايواني المنتخب وليام لاي لواشنطن في فبراير.

يُذكر أن المدمرة باري مرّت أيضاً قبل أسبوعين عبر المضيق في اليوم نفسه الذي شهد تدريبات نفذتها طائرات حربية صينية فوق المياه القريبة من الجزيرة، كما أعلنت تايوان، يوم أمس أن مجموعة حاملة طائرات صينية أبحرت نحو الجنوب منها عبر القناة التي تفصل بين تايوان والفلبين وكانت تتجه نحو الشرق.