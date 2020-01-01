"بوتن" يُغير تاريخ بلاده، عبر مرسوم رئاسي جديد

الجمعة, 24 نيسان 2020 الساعة 14:32 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز:

وقع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" على مرسوم رئاسي ينص على نقل تاريخ النصر على اليابان في الحرب العالمية الثانية إلى يوم (عيد الانتصار الوطني) الذي تحتفل به روسيا في 3 أيلول من كل عام.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية فإن المرسوم الجديد يدعو لتعزيز الأسس التاريخية والتقاليد الوطنية، والحفاظ على العدالة التاريخية فيما يتعلق بالمنتصرين في الحرب العالمية الثانية، وإدامة ذكرى من يستحقون من الذين ماتوا دفاعاً عن الوطن.

يُذكر أن انتصار الاتحاد السوفيتي على اليابان في عام 1945، قد ساهم في إنهاء الحرب العالمية الثانية، حيث تم منح أكثر من 300 ألف مواطن من الاتحاد السوفيتي ميداليات شرف وتكريم بعد تلك الحرب.


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