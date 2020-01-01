الفنان عبد المنعم عمايري يوجه رسالة نارية للفنان أيمن رضا..!؟

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جهينة نيوز:

وجه الفنان عبد المنعم عمايري رسالة نارية للفنان ايمن رضا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد ظهور رضا في برنامج "راحت علينا" للإعلامي اللبناني هشام حداد.

حيث طالب رضا خلال الحلقة الأولى من البرنامج، زميله عمايري أن ينتبه إلى صحته بشكل أفضل، لأنه بحسب قوله “صايع ضايع”، الأمر الذي أثار غضب عمايري وقام بالرد عبر منشور على فيسبوك جاء فيه: “يبدو يا أستاذ سيجارة الكيف لي ما بتنزل من ايدك خلت تعبيرك يخونك هالمرة.. شكرا لانو طلبت مني حافظ ع صحتي وانا بدوري ك أستاذ جامعي مخرج اهم ممثلين سوريا والوطن العربي بطلب منك تحافظ ع مركزك لانو كلامك بالحلقة كان غير موزون متل رقصك..يا من تعيب والعيب فيك متشعب كم فيك من عيب وأنت تعيب”.

وأضاف عمايري من خلال منشوره: “مارس هوايتك بجمع الأقزام حولك لتبدو قامتك اطول.. نحن قامتنا ممشوقة بأعمالنا وبتاريخنا الذي رقط بنقطة سوداء يوما عندما صاع وضاع في زمنٍ لم ولن يتكرر شكرا.. واخيرا عاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي احسن”.