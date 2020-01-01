وزير خارجية أمريكا يتهم الصين بعدم الشفافية بشأن كورونا

الجمعة, 24 نيسان 2020 الساعة 13:16 | سياسة, عالمي

وزير خارجية أمريكا يتهم الصين بعدم الشفافية بشأن كورونا

جهينة نيوز:

أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس أن الصين قد تكون علمت بأمر فيروس كورونا المستجد منذ تشرين الثاني، مجددا بذلك اتهاماته للصين بعدم الشفافية.

وقال بومبيو خلال مقابلة إذاعية "ستذكرون أن الحكومة الصينية علمت بأولى الإصابات في وقت مبكر لربما في تشرين الثاني وبكل تأكيد بحلول منتصف كانون الأول".

واضاف: "تأخّروا في إبلاغ أي جهة في العالم بالأمر بما في ذلك منظمة الصحة العالمية".

وشدد بومبيو على أن الولايات المتحدة تطالب بالحصول على مزيد من المعلومات من الصين بما في ذلك العيّنة الأصلية لفيروس "سارس كوف-2" الذي اكتشف في مدينة ووهان


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