رسمياً... إلغاء البطولة الأوروبية لألعاب القوى

جهينة نيوز:

ألغى الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى بطولة أوروبا 2020، والتي كان من المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة ما بين 25 و 30 من شهر آب المقبل، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر الاتحاد الاوروبي للعبة عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة كتب فيها: (قرار إلغاء البطولة‭‭‭ ‬‬‬كان مدفوعا بجائحة فيروس كورونا والمخاطر المرتبطة بالوضع الحالي الذي لا يزال بعيدا عن السيطرة، فضلا عن الحظر المفروض حالياً على التجمعات في فرنسا".

ويأتى ذلك بعد إعلان السلطات الصحية في فرنسا يوم أمس، عن وفاة 516 شخصا بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 21856