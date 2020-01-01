"كورونا" يحول ناعومي كامبل من عارضة أزياء إلى "مذيعة من المنزل"

جهينة نيوز:

توجهت عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل بتأثير الحجر الصحي المرتبط بفيروس كورونا إلى تقديم برامج حوارية افتراضية بدلا من عروض الأزياء.

وتدخل عارضة الأزياء الشهيرة في دردشة مباشرة على يوتيوب كل يوم عبر سلسلة جديدة تحمل اسم "نو فيلتر ويذ ناعومي" (لا تنقيح مع ناعومي) مع بعض أصدقائها المشاهير.

تقول كامبل لـ"رويترز": "أريد أن يتمكن الناس من معرفة أنه يمكن الوصول إلينا ويعرفون المزيد عنا".

وتضيف أنه في الأوقات الطبيعية "ترانا نقوم بهذه العروض الحوارية لخمس أو سبع دقائق عندما نقوم بالترويج لشيء ما".

وتصل مدة الدردشة التي تجرى عن بعد إلى نحو 30 دقيقة، وتقول كامبل "ونحن نسترخي في المنزل. فقط عليك أن تجلس وتتحدث".

يشار إلى أن كامبل انطلقت بمسيرتها المهنية كعارضة أزياء لتصبح فيما بعد واحدة من أكثر عارضات الأزياء شهرة وتميز في تسعينات القرن الماضي. وكانت أول امرأة ذات بشرة سوداء تظهر على غلاف النسخة الفرنسية والبريطانية من مجلة فوغ ومجلة تايم.