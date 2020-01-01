مطالب بقروض صناعية بفوائد مخفّضة.. والصناعي: لدينا القدرة لكن نحتاج موافقة الحكومة

جهبنة نيوز:

طلبت غرفة صناعة دمشق وريفها من المصرف الصناعي قروضاً بضمانات ميسرة وفوائد مخفّضة لصناعيي الألبسة والنسيج بسبب الحاجة للتمويل وتضررهم جراء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبيّن مدير في المصرف الصناعي لـ«الوطن»، أنه لا يمكن منح مثل هذه القروض إلا بعد موافقة الحكومة على تشميلها ببرنامج دعم أسعار الفائدة، والذي خصص له مبلغ 20 مليار ليرة في الموازنة.

وأكد أنه سيتم بحث ودراسة هذا الطلب مع الجهات الحكومية المعنية، ومعرفة إمكانية تلبيته، خاصة أن الفائدة التفضيلية لدى المصرف تقترب من 6% يضاف إليها النفقات الإدارية.

ونوّه بأنه المصرف يمتلك السيولة والقدرة على التمويل، في حال تم تشميل هذه القروض ببرنامج دعم الفائدة، حيث تتجاوز سيولة المصرف 70 مليار ليرة.