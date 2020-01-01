الصحة العالمية تحذر من تناول الوجبات السريعة في ظل انتشار كورونا

جهينة نيوز:

شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة تحضير الطعام في المنزل، وتجنب الوجبات السريعة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال الدكتور أيوب الجوالدة، المستشار الإقليمي للتغذية في منظمة الصحة العالمية: "يجب إشراك العائلة في النشاطات المنزلية، ولا سيما تحضير الطعام"، متابعًا: "يجب الاهتمام بغسل الخضروات والفواكه جيدًا فور شرائها، والتخلص الفوري من الأكياس البلاستيكية".

وأضاف الجوالدة: "إذا اضطرتك الظروف إلى تناول الوجبات السريعة، يجب طلبها أو تناولها بالمطاعم التي تراعي الاشتراطات الصحية، مع مراعاة تناول الأطعمة المشوية فقط، وتتجنب المقليات وسلطة الخضروات".

وأكد المستشار الإقليمي للتغذية بالمظمة أنه من الضروري أن يلتزم الطهاة بارتداء الكمامات الطبية، لمنع انتقال الرذاذ المتطاير من السعال والعطس إلى الأطعمة، ما يزيد من فرص الإصابة بعدوى كوفيد-19 عند تناولها.