تاميكو: 3.2 ملايين ليرة تكلفة مشروع إنتاج الجلّ المعقم يستعاد بعد أيام

جهينة نيوز:

صرّح مدير عام الشركة الطبية العربية «تاميكو» فداء العلي بأنه بتوجيه من الحكومة تم تشكيل فريق لإنتاج الجيل المعقم للأيدي، بما ينسجم مع الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الشركة بإنتاج مادة الجل المعقم بطريقة مختلفة وحديثة، بعد أن كان الاعتماد على الإنتاج يتم بطريقة يدوية بسيطة، لتلبية احتياجات الصيدليات.

وتمكنت الشركة من إيجاد خزان لتحضير الجيل المعقم، وتم شراء آلة بسيطة من السوق المحلية وتهيئتها لافتتاح خط انتاج في قسم منفصل ضمن الشركة، بطاقة إنتاجية تصل إلى ألف عبوة يومياً.

وضمن إطار تهيئة البيئة المناسبة لاحتواء فيروس كورونا وتعزيز الوقاية منه، والطلب الكبير على المستلزمات الطبية والمعقمات، قررت الشركة تعزيز خط الإنتاج بعبوات مختلفة ومنافسة من حيث الحجم والسعر، علماً بأن تكلفة المشروع لا تتجاوز 3.2 مليون ليرة، وهذا الرقم تستطيع الشركة أن تستعيده من إنتاج أيام قليلة.

وشدد مدير الشركة نقلا عن «الوطن» على جاهزية الشركة واستعدادها للقيام بمهامها في تصنيع المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، وبأن الشركة تحتفظ بمخزون استراتيجي من المواد الأولية، ولن يتأثر مهما استمرت مدة تطبيق الإجراءات الاحترازية