مدير الأسعار: تعاون التجار من أجل تخفيض الأسعار في رمضان "ضعيف" ولا يقدمون أي مبادرات

جهينة نيوز:

صرح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة لـ«الوطن»، أن التعاون ضعيف من التجار في تخفيض الأسعار، وتقديم عروض جيدة للمواطنين، مع بدء شهر رمضان المبارك، على الرغم من كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة، وخاصة بتبسيط إجراءات الاستيراد.

وأَضاف: «رأس المال يبقى جباناً، والتجار يشتكون دائماً، من مخاوف كثيرة، وصعوبات في الاستيراد، وعلى الرغم من ظروف الحصار والعقوبات، فإن التسهيلات موجودة، ولكن التجار لا يقدمون أي مبادرات».

ولفت العقدة، إلى أنه تم التشديد على دوريات الرقابة التموينية للضرب بيد من حديد خلال شهر رمضان، وخاصة ما يتعلق برفع الأسعار والتلاعب بها، ومخالفة المواصفات والغش، حيث تم توجيه تعليمات صارمة لعدم التهاون مع أي مخالفة مهما كان حجمها وقيمتها.

وفي الاجتماع الأخير مع التجار، تم توجيه تحذيرات صارمة لهم لعدم وجود أي تهاون مع أي تاجر، وستقوم دوريات الرقابة التموينية بالكشف على المستودعات، والتأكد من توافر المواد والبيانات المتعلقة بها من فواتير وتاريخ الصلاحية، وضبط كل المخالفات ومنع الاحتكار، والتركيز على معالجة أي شكوى تصل لمديريات التجارة الداخلية في المحافظة بالسرعة القصوى.

وأشار العقدة، إلى أنه لم يجر تعديل على آخر نشرة أسعار صدرت من الوزارة، لكونه لم يحدث أي تعديل على بيانات التكاليف المقدمة من التجار والمستوردين، والتعويل الأساسي سيكون على العرض والطلب في الأسواق، حيث تشهد الأسواق عرض كميات جيدة من جميع السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية، مع زيادة الإقبال على الشراء مع بدء شهر رمضان المبارك.

وأكد توافر المواد، بتشكيلات وأنواع واسعة، ما سوف يساعد في ضبط الأسعار، حيث إن الوزارة تعنى بالدرجة الأولى بتوافر المواد وبنوعيات جيدة وتشكيلات متنوعة.