ترامب: التقارير عن صحّة كيم "غير صحيحة"

الجمعة, 24 نيسان 2020 الساعة 10:28 | سياسة, عالمي

ترامب: التقارير عن صحّة كيم

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّه يعتقد أنّ التقارير التي أفادت بتدهور صحّة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون "غير صحيحة".

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في ​البيت الأبيض​ بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 "أعتقد أنّ هذه المعلومات غير صحيحة"، مضيفاً "أعتقد أنّها معلومة كاذبة من سي إن إن"، الشبكة الإخبارية الأميركية التي غالباً ما يهاجمها ترامب ويتّهمها بممارسة التضليل الإعلامي.

وكان يوم الثلاثاء قد شهد تكهنات عالمية واسعة بشأن صحة كيم، أثارتها تقارير إعلامية أفادت بأنه مريض بشدة بعدما خضع لعملية جراحية تتعلق بالقلب والأوعية الدموية.


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