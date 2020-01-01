أبراج الجمعة 24 نيسان مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 24-4: قنوع وصريح وعقلاني ويبالغ بحماية نفسه ولايقبل النقد وغيور ويحب ذاته ولاينساق وراء طيبته.. وله ردات فعل مفاجئة.. من سلبياته أنه يبالغ بالتدخل والخدمة ثم ينسحب فجأة.. يبرع بفنون متعددة كالتمثيل والخطابة والتعليم.. وهو بحاجة دائماً إلى مصدر عاطفي يدعمه ويدفعه إلى الأمام.

هذه السنة سيكون تحت قانون العلاقات مع الآخرين ومن المحتمل وجود خلافات أو انفصال أو تأجيل أو مال أو مركز.. ربما هناك حلّ على الصّعيد القانوني وللبعض ترقية ومنصب.. أي تطلعات فكرية جديدة مع مناصب.

الحمل:

تخرق حساباتك المالية.. يوم للحذر لأنك توفر فرص وهناك تحسينات وربما تقول بفعل خير.. انتبه لمصروفك ولاتبالغ بتأنيب ضيمرك إذا حدثت بعض الإزعاجات وابق لطيفاً فاليوم فيه ورطة مالية واعط وقتاً أكثر للمال ودقق بالتفاصيل.. اليوم فيه تغيير بسلوكك نحو الأفضل وتعيش لحظات سعيدة وتصلح الأمور مع الأحبة.

الثور:

القمر في برجك.. الطاقة لك ويزداد نشاطك وحماسك وحاول تفادي أي تقصير.. تنفذ خططك والنّاس حولك... لامشكلة من تقديم بعض التنازلات والتعبير عن نفسك بمحبة وتسيطر على زمام الأمور.. تفرح لحدث طارئ... يوم جيد بالمجمل تحصل فيه على التضامن والتفاهم.

الجوزء:

انتبه على صحتك.. اليوم لاتبادر بأي خطوة هذه الأيام لأن الوقت ليس في مصلحتك ولاتسمح للآخرين بالتدخل بسكل سلبي.. ابق هادئاً وانتبه من الجهل ولاتعادي قادر ولا تصادق فاجر أو تثق بالغادر .. أنت ضحية تحديات وضغوط على الصعيد الصحي والمهني لذلك تجنب الانفعالات.

السرطان:

منفتح وتكثف تحركاتك.. نهار جميل ويحمل نشاطات اجتماعية ويقترب الأصدقاء منك وتفرح للتضامن مع قضيتك وربما تغمرك القوة والثقة بالنفس وتظهر مصاريف بسبب الدعوات والمعارف القديمة التي مضى وقت طويل على لقائك بهم.

الأسد:

مطلوب منك الاستمرار بمشوارك المهني والاجتهاد أكثر ولاسيّما أمام المشرف عليك ولاتخلو الأجواء من النّشاط الاجتماعي وقد تحمل بعض الأحاديث إزعاجاً لك، لكن انتبه وابق متيقظاً واعط صورة مميزة عن إخلاصاك بالعمل ولاتشكك بقدراتك وانتبه على صحتك.

العذراء:

نراك بحاجة للصحة والطاقة في الأجواء المهنية حتى تقوم بعملك بسرعة وتعمل على تطوير هويتك التي تحب وأفكار تطرحها.. ربما اتصالات وسفر ومقابلات مهمة وحركة وأوراق.. اليوم الحظوظ ممتازة لاتضيعها من يدك.

الميزان:

أمورك فيها مصالح مالية ربما عودة بعض الديون ومواقف تعيدك إلى بعض الذكريات فلا تغوص فيها كثيراً.. ربما تتعرض لضغط قليل .. انتبه على صحتك وعلى أموالك.. اليوم هناك نفقات ومصاريف وربما أموال مشتركة.

العقرب:

تركّز على الشراكة وتزداد الضغوط والانتقادات لاتتردد وحاول استيعاب مواقفهم أكثر ولاتزيد الاحتكاك.. ابق هادئاً ومتزناً واحذر من المشكلات.. الوقت غير مثالي وتفاهم مع الشريك بشكل دبلوماسي لا هدّام .. ربما تكون ضحية تحديات وتزداد الضغوط ولاسيما على الصعيد الصحي والشراكة.. احذر ودع مشاوراتك حول أوراقك صحيحة.

القوس:

ابتعد عن أي بداية جديدة وحاول إنهاؤ عملك .. تزداد الطلبات عليك وربما تحصل على نتائج مرضية وانتبه من الكسل والتأجيل.. اخلد إلى الراحة وانتبه على صحتك لأن النهار مضغوط.

الجدي:

يوم جيد ومحظوظ وفيه نشاط اجتماعي وملائم لتوجهاتك، ربما يحمل لك ربحاً مادياً وتزداد العواطف وصوتك مسموع.. للبعض هناك اهتمام بالأولاد أو خبر يخصهم.. لاتحاول حل الألغاز هذه الفترة لأنك محظوظ في أمور أخرى.

الدلو:

لاتعاند الظروف وحاول أن تبتسم وحاول تفهم متطلبات المجتمع من دون تعليقات واهتم بجمالية البيت ونظامه واندمج مع العائلة.. خطواتك جيدة لكن ربما هناك شيء عقاري أو أعطال وخصص وقتاً أكثر للعائلة لأنها بحاجتك واحرص على سلامة علاقاتك.

الحوت:

تزداد طاقة ويزداد حدسك لتصل إلى الحقائق وكشف الأسرار ونشيط على الصعيد الاجتماعي وربّما سفر قريب ومقابلات ولك وقع على أذهان الناس وتفرح على صعيد الصداقات والجيران.. حاول الاستفادة من هذه الفترة.