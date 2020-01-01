"أمل" السوريين، وبارقة أمل جديدة للتصدي لكورونا

جهينة نيوز

نشر رئيس غرفة صناعة حلب وعضو مجلس الشعب "فارس شهابي"، صورة على صفحته الشخصية في فيسبوك يظهر فيها جهاز التنفس الاصطناعي الذي تم تصنيعه مؤخراً من قبل غرفة الصناعة، وهو قد وصل إلى 148 ساعة عمل متواصلة.

وعلق الشهابي على الصورة قائلاً: (حتى هذه اللحظة.. 148 ساعة عمل دون توقّف ودون أي مشاكل)، حيث يتم تجريب الجهاز على رئة طبية اصطناعية، تمهيداً لوضعه في الخدمة في أقرب وقت.

وكانت غرفة صناعة حلب قد أطلقت في السادس عشر من الشهر الجاري ،أول جهاز تنفس اصطناعي محلي الصنع باسم "أمل" تم تنفيذه وتصميمه بخبرات وطنية بعد إجراء الاختبارات الطبية اللازمة وسيتم تقديمه لوزارة الصحة لاعتماده في المشافي ومراكز العزل الطبي المخصصة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

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