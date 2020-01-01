أرمينيا.. كورونا يغير طرق احياء ذكرى الابادة الارمنية

جهينة نيوز

أعلنت السلطات الأرمنية احياء الذكرى العامة ليوم الإبادة الجماعية الأرمنية على يد العثمانيين بغير الطرق المعتادة وذلك بسبب حالة الطوارئ المفروضة فى البلاد جراء تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الأرمنية عن مصدر في رئاسة الوزراء الأرمينية قوله “إن أجراس الكنائس ستدق مساء يوم الـ23 من نيسان وفى الوقت نفسه ستطفأ أضواء الشوارع فى يريفان والمدن الكبرى الأخرى وسنطلب من مواطنينا أيضا إطفاء أضواء منازلهم واستخدام ضوء شاشة الهاتف المحمول من نوافذهم الذى يرمز إلى الوجود الموحد بالقرب من الشعلة الخالدة وستكون للحظات التذكر المضيئة ردها الرمزى من صرح ستيتسرناكابيرد حيث سيؤدي كامو سيرانيان وليانا الكسانيان أغنية أرى ايم سوخاك”.

وأضاف المصدر: ” يوم الـ 24 من نيسان الجاري يمكن للمواطنين في الخارج إرسال رسالة “اس ام اس” مع أسمائهم لتأكيد مشاركتهم عن بعد في الاحتفال”

مشيرا إلى أنه سيتم عرض أسماء الأشخاص الذين يرسلون الرسائل على أعمدة النصب التذكاري.

وتقدر مصادر أرمنية ومؤرخون عدد الذين قتلوا من الأرمن على يد جنود السلطنة العثمانية بنحو 5ر1 مليون وهو ما دفع الكثير من المؤرخين والعديد من دول العالم إلى اعتبار ما جرى جريمة إبادة بينما تحاول الأنظمة التركية المتعاقبة التهرب من مسؤولياتها القانونية والمعنوية تجاه هذه القضية من خلال الادعاء بأن ما جرى كان حربا أهلية قتل فيها ما بين 300 و500 ألف أرمني وعدد مماثل من الأتراك.