عقار روسي لعلاج الكورونا، يعتمد على أحد الغازات النبيلة

جهينة نيوز

بدأ معهد "سكليفوسوفسكي" لأبحاث طب الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو بتجربة استخدام تقنية جديدة لعلاج فيروس كورونا المستجد، باستخدام غاز الهيليوم.

وفي تصريح لوكالة "إنترفاكس" الروسية أوضح المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة أن فعالية الهيليوم في علاج أمراض الرئة الحادة تحددها طبيعة هذا الغاز، حيث يعمل الهيليوم على تنظيم المعدلات الطبيعية لتكوين الغازات في الدم، ويعيد التوازن الحمضي/القاعدي، كما يمكنه أن يحمي من الجوع الأكسجيني للدم، وبذلك يساهم في الوقاية المبكرة من المضاعفات الناجمة عن فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث أن هذه التكنولوجيا لا تزال تجريبية، وسوف يبدأ العلاج باستخدام جهاز خاص يعتمد على إعطاء المريض للتنفس أكسيد الهيليوم المسخن حتى 92 درجة لمدة 15 دقيقة، وفي نفس الوقت يتحسن انتشار الأكسجين عبر غشاء الحويصلات الهوائية بسبب زيادة تدفق الدم في الرئتين، وانخفاض مقاومة مجرى الهواء، واسترخاء العضلات الملساء، مُشيراً إلى أن نشاط الفيروس سينخفض في مثل درجة الحرارة هذه، ولو أن الإجراء ليس مريحا بالنسبة للمريض، ويمكن مقارنته بالدخول إلى الساونا.

يُذكر أن من فوائد الهيليوم أنه يُحسن الدورة الدموية ويُساعد في إيصال الدم إلى أدق الشعيرات الدموية وأنسجة الجسم المختلفة، وهو أمر بالغ الأهمية لأن اضطرابات الأوعية الدقيقة هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بسبب كورونا.