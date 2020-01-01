إيران ترفض المساعدة الأمريكية لمواجهة كورونا

جهينة نيوز:

أعلن وزير الصحة الإيراني "سعيد نمكي" عن تلقيه عرضاً من قبل نظيره الأمريكي "ألكس أزار" للمساعدة إيران في مكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال اجتماع لمنظمة الصحة العالمية عبر الفيديو مؤخراً.

وقال نمكي في تغريدة له اليوم على تويتر إن العرض الأمريكي (واه وفارغ)، مُضيفاً أنه قال لوزير الصحة الأمريكي إن إيران حاليا في مرحلة السيطرة على المرض، وأنها مستعدة لمساعدة الشعب الأمريكي لإنقاذه من عجز إدارته عن الخروج من الظروف الحالية.

يُذكر أن السلطات الصحية في إيران سجلت إلى حد الآن 87026 إصابة بفيروس كورونا، توفّي منها 5481، كما شُفي 1730 حالة ، منذ بداية تفشّي الفيروس التاجي في البلاد.