دعوات أممية لتهدئة النزاع في ليبيا

جهينة نيوز:

دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا "ستيفاني ويليامز"

الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار وإنهاء النزاع، مع اقتراب بداية شهر رمضان المبارك، معبرةً عن قلقها جراء تدفق الأسلحة والمقاتلين المستمر إلى البلاد.

وقالت ويليامز في مؤتمر صحفي عبر الفيديو إنه بينما توقفت الرحلات الجوية في غالبية أنحاء العالم، ما تزال طائرات الشحن تصل إلى البلاد، الأمر الذي حول البلاد إلى حقل تجارب للأسلحة، حيث رحبت بالدور الذي يريد أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في مراقبة دخول الأسلحة للبلاد مؤكدة أن تلك الأسلحة الأسلحة لا تأتي عبر البحر فقط وإنما عبر الرحلات الجوية المستمرة أيضاً.

وأبدت وليامز قلق الأمم المتحدة حيال تقارير أفادت بوقوع أعمال انتقامية في صرمان وصبراتة التي تسيطر عليها ميليشيات تابعة لحكومة طرابلس، من إحراق للمنازل وتحرير سجناء محكومين بجرائم ضد الإنسانية والاتجار بالبشر ودعت إلى توقيفهم.

من جهته نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء "أحمد المسماري" المزاعم باستخدام قوات الجيش للغازات، مؤكدا أن هدف الميليشيات هو محاولة إقناع الرأي العام بتدخل القوات الجوية التركية بالطائرات المقاتلة واستهداف تمركزات الجيش بالغازات السامة.

واعترف رئيس النظام التركي "رجب طيب أردوغان" في وقت سابق بإرسال مرتزقة وقوات إلى ليبيا، لدعم الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس، والتي على إمدادات النظام التركي بالمرتزقة والأموال والأسلحة، التي اشتملت أيضا على طائرات مسيرة أسقط الجيش الوطني الليبي العديد منها، آخرها كان يوم الثلاثاء الماضي.