أول دولة عربية تُعلن عن موعد استئناف النشاط الرياضي

جهينة نيوز:

نشر الاتحاد التونسي لكرة القدم مقطع مصوّر على موقعه الرسمي يظهر فيه رئيس الاتحاد "وديع الجريء" وهو يتحدث عن اقتراب عودة الدوري التونسي لكرة القدم، آملاً في عودة النشاط قريب بعد اجتماعه بوزير الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات للرياضات الجماعية.

وألمح الجريء إلى أنه من المحتمل استئناف النشاط بعد شهر رمضان ولو تعذر ذلك سيكون في شهر آب المقبل، مُشيراً إلى أنه ينتظر رد رئاسة الحكومة ووزيري الصحة والرياضة من أجل استئناف التدريبات بعد الرابع من أيار القادم، على أن تعود مباريات الدرجتين الأولى والثانية بعد شهر رمضان المُبارك، وأضاف: (في حال استحالة عودة النشاط في المواعيد المذكورة، فإن الدرجتين الأولى والثانية ستستأنفان النشاط، في شهر آب المقبل، وعند عودة النشاط سيتم اتخاذ تدابير وقائية، كارتداء اللاعبين للكمامات وتعقيم الملاعب مع إمكانية إجراء المباريات في 4 أو 5 ملاعب فقط مع إلزام الفرق للخضوع لحجر صحي في فنادق طوال فترة النشاط، وذلك حسب تطور وضع فيروس كورونا في البلاد وتوجيهات وزارة الصحة).

وسجلت السلطات الصحية في تونس نحو 900 حالة إصابة بفيروس كورونا و38 حالة وفاة، وفرضت عزلا عاماً في البلاد، منذ 20 آذار الماضي.