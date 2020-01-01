جامعة هارفرد تقرر رفض المساعدة المالية من الحكومة الأمريكية

جهينة نيوز

أكدت جامعة هارفرد الأمريكية أنها سترفض الأموال التي تلقتها في إطار حزمة إنعاش الاقتصاد وذلك بعد أن طالبها الرئيس دونالد ترامب بإعادتها.

وجاء في بيان صدر عن الجامعة ونقلته وكالة فرانس برس أنها قررت عدم استلام هذه الأموال.

وكانت الجامعة أعلنت أنها لم تطلب هذه المساعدة وهي تعتزم إعادة توزيعها بالكامل دعماً لطلابها مشيرة إلى أن 100 بالمئة من الأموال التي تلقتها ستمنح للطلاب الذين يواجهون احتياجات مالية ملحة جراء وباء فيروس كورونا وشددت على أن الأموال لم تدرج في خانة برنامج حماية الراتب لإغاثة الشركات الصغيرة.

وتلقت الجامعة مؤخراً 6ر8 ملايين دولار كجزء من حزمة تبلغ 2ر2 تريليون دولار تمت الموافقة عليها الشهر الماضي لتحفيز الاقتصاد الأمريكي بمواجهة انتشار وباء كورونا.