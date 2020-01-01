الخارجية الصينية: لا يوجد ما يسمى بأسواق الحيوانات البرية في البلاد

جهينة نيوز

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية جينغ شوانغ، بـ "عدم وجود ما يسمى بأسواق الحيوانات البرية في البلاد"، لافتاً إلى أن "هناك حظراً شاملاً على صيد وتجارة ونقل وتداول الحيوانات البرية بصورة غير قانونية".

ولفت شوانغ إلى أنه "كثيرا ما يتحدث الناس عن أسواق المزارعين وأسواق الدواجن الحية والمأكولات البحرية، وهذا النوع من الأسواق موجود في العديد من دول ​جنوب شرق آسيا​ وعدد كبير من الدول النامية، ويرتبط ارتباطا وثيقا بحياة السكان المحليين، ولا يقيد القانون الدولي فتح هذه الأسواق أو تشغيلها".

كما شدد على أن "الصين وضعت مؤخراً تشريعاً يحظر بشكل شامل صيد وتجارة ونقل والتداول غير القانوني للحيوانات البرية"، منوّهاً بأن "أسواق المزارعين في الصين وأسواق الدواجن الحية والمأكولات البحرية ليست أسواقا للحيوانات البرية، ومن غير القانوني بيع الحيوانات البرية في سوق المزارعين الصينيين أو سوق الدواجن الحية أو المأكولات البحرية، وهذا الأمر محظور ويعاقب مرتكبه بموجب القانون".

وأفاد شوانغ بأن "​الحكومة الصينية​ تضع دائماً سلامة وصحة الشعب في المقام الأول، وبعد تفشي ​فيروس كورونا​ الجديد، عززت الإدارات المعنية والحكومات المحلية مراقبة أسواق المزارعين والدواجن الحية والمأكولات البحرية، ونفذت سلسلة من عمليات التفتيش الصارمة على الحجر الصحي، لضمان الالتزام بمختلف إجراءات الوقاية من الأوبئة الحيوانية ومكافحتها".