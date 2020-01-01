القوات الأميركية تبدأ بتشكيل فصائل عربية لحمايتها في الحسكة

جهينة نيوز

فتحت القوات الأمريكية الموجودة شمال شرق سورية ضمن نطاق ما يسمى بـ"قوات التحالف الدولي"، في الآونة الأخيرة باب التجنيد للأهالي المحليين بمنطقة الشدادي جنوب الحسكة بهدف تشكيل فصائل مسلحة تعمل بأمرة القوات الأمريكية خارج كيان ميليشيا “قسد”.

وأفادت مصادر بأن القوات الأمريكية طرحت راتباً شهرياً للمجندين الجدد يصل لـ350 دولاراً أمريكياً، مضيفةً: أنَّ الدورة التدريبية للمجندين تمتد مدة شهرين ونصف، وتكون في قاعدة الشدادي التابعة للقوات الأمريكية جنوب الحسكة، على أن تكون المجموعات الأولية ضمن التشكيل 3 مجموعات.

وتعمل القوات الأمريكية بشكل شبه يومي على نقل معدات عسكرية ولوجستية لقاعدة الشدادي بهدف تكثيف التدريبات، كما جلبت هذه القوات 50 مسلحاً من قاعدة التنف للشدادي، خلال الأسبوع المنصرم، للمشاركة بتدريب التشكيل الجديد.

وبلغ عدد المنتسبين للقوات الجديدة حتى الآن نحو 800 عنصراً، مقسمة على 3 مجموعات، كل مجموعة 250 عنصراً، ووفق معلومات أولية ستنتشر في حقل العمر النفطي الخاضع لسيطرة القوات الأمريكية شرق دير الزور وخط نهر الفرات بالريف ذاته عند المناطق المقابلة لمواقع قوات الجيش السوري وحلفائه من الموجودين على الضفة الأخرى للنهر، ودورها هو حماية مناطق انتشار قوات التحالف الدولي وحقول النفط بالحسكة والقامشلي.

يذكر أن القوات الجديدة التي يتم تشكيلها والتي لم تحمل اسماً بعد هي من المكوّن العربي في المنطقة، ويرجح أن تكون مهمته حماية المنشآت النفطية بالتعاون مع ميليشيا “قسد”.