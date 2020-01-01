الزلازل مجددا" بقلم: د. م. محمد رقية

جهينة نيوز:

نتيجة اللغط الذي حصل في الايام الماضية حول موضوع الزلازل ، الذي اصبح حديث كل عابر طريق بما في ذلك من جهل ببعض القضايا العلمية !

اود ان اوضح النقاط التالية منعاً لاي التباس :

١- إن الهزات التي حصلت في منطقتنا منذ بداية العام وكان اعظمها يوم ١٥ نيسان الذي سجل نحو ١٠ هزات ، والتي كان اشدها ٤،٧ درجة بمقياس ريختر ، في البحر شمال غرب اللاذقية هي هزات تنفيسية للضغوط الموجودة في الأعماق ، وبالتالي هي مفيدة في التخفيف من شدة اي زلزال يحدث في المستقبل القريب وهو احتمال ضعيف

٢-إن اقليم بلاد الشام من الاقاليم الزلزالية حدث فيها وفق احصاءات مركز كسارة اللبناني 118 زلزال مابين 590 قبل الميلاد و1900 ميلادي وفي دراسة موسعة للدكتور إمام والجيولجي حكيم تذكر حدوث ٢٨٧ زلزال مابين 1879 قبل الميلاد و1900 ميلادي منها 30 زلزال قريب من دمشق وعشرة قريبة من اللاذقية وخمسين قريبة من انطاكية في لواء اسكندرون وهكذا في بقية مدن حلب وحماه وحمص وطرابلس وبيروت وغيرها ، ودمرت هذه الزلازل معظم مدن الاقليم من الأردن جنوباً حتى مدينة انطاكيا في لواء اسكندرون شمالاً اكثر من مرة

٣- للتنبؤ بالزلازل يجب الإجابة عن ثلاثة اسئلة اساسية

• اين يمكن ان يحصل الزلزال ؟ أي معرفة المنطقة التي يمكن ان يحصل فيها الزلزال

• ماهي شدة الزلزال المتوقع ؟

• متى يمكن أن يحدث الزلزال؟

إن معرفة الجواب على السؤالين الأولين اصبحت واضحة من خلال الخرائط التكتونية والزلزالية .

اما السؤال الثالث فلم يلق جواباً حتى الآن رغم أن الصور الفضائية الحرارية والصور الرادارية التداخلية ، أعطت مؤشرات لحدوث زلازل قبل حدوثها بعدة أيام ، إلا أن ذلك يتطلب مراقبة مستمرة

لذلك بشكل عام لايمكن معرفة متى يحدث الزلزال بدقة حالياً ويمكن ان يحل هذا الأمر على الأغلب مستقبلاً اعتمادا" على التقنيات الفضائية

٤- إن دراساتنا بينت أن شدة الزلزال الذي يحصل على فوالق الانهدام يمكن أن تصل الى ٧ درجات بمقياس ريختر وعلى فوالق التدمرية ٦ درجات

أما في حزام طوروس زاغروس الممتد من تركيا الى ايران فتصل الشدة الى ٩ درجات

٥- إن دراساتي على الصور الفضائية لمنطقة اللاذقية - البسيط أشارت الى وجود ثلاث فوالق هامة مستمرة في البحر وهي فالق وادي قنديل وماقبله وفالق بالقرب من رأس البسيط والى الشمال يقع فالق السويدية الذي يمتد باتجاه شمال شرق جنوب غرب في لواء اسكندرون ويستمر في البحر بين قبرص وشمال اللاذقية والهزات الأخيرة التي حدثت شمال اللاذقية سببها على الأغلب أحد هذه الفوالق أو بعضها

٦- إن آخر زلزال حدث على فالق اللاذقية- كلّس ، ذو الاتجاه شمال شرق - جنوب غرب ويمر جنوب شرق اللاذقية ويستمر في البحر حتى جنوب شرق قبرص كان عام 1796

٧- إن احتمال حدوث زلزال وارد في اي وقت ويجب أن نكون واعين لهذا الأمر وأن لايقلقنا ، ولايمكن مواجهة ذلك إلا بأبنية مقاومة للزلازل وفق الكود الزلزالي السوري

٨- إن دراساتنا مع الخبير الروسي تريفانوف عام 2005 حددت نحو 26 تسونامي في الساحل السوري اللبناني وقبرص خلال الفترة مابين 1365 قبل الميلاد وحتى القرن العشرين منها 13 على الساحل السوري و 8 على الساحل اللبناني

٨- ليس كل زلزال بحري ينتج عنه تسونامي ، يحصل التسونامي فقط عندما يحدث تصدع في صخور القاع وهبوط قسم منها نحو الأسفل وهذا يحصل فقط في النشاط التكتوني الشديد

٩- إن سرعة الأمواج التسونامية كبيرة جداً تصل الى ٨٠٠كم في الساعة ، اي بحدود ١٣ كم في الدقيقة وهذا يعني أنه اذا حصل زلزال بحري على بعد ٤٠كم شمال غرب اللاذقية وأعطى أمواج تسونامية فتصل هذه الأمواج الى المدينة بعد ٣ دقائق والى طرطوس بعد ١٠ دقائق وليس بين 2- 12 ساعة كما سرب البعض وعلى السلطات المختصة في المدن الساحلية أن تدرك ذلك وتكون جاهزة لأي احتمال . علما" أن احتمال حدوث تسونامي ضعيف جدا"

١٠ - لكي تكون الإجراءات صحيحة لإتقاء تأثير أمواج التسونامي يجب أن يكون لدى ادارة كل مدينة من مدن الساحل خريطة ارتفاع رقمية دقيقة توضح مقدار ارتفاع كل حي وشارع عن مستوى سطح البحر ، لمعرفة الأماكن التي يجب إخلاءها عند حدوث التسونامي وهي مادون ١٥ م غالباً

١١- بالنسبة للسدود الموجودة في المنطقة الساحلية ، لا أعلم ماهي درجة التحمل المصممة عليها ، فإذا كانت ٧ درجات فلا خوف عليها،

أما اذاكانت أقل من ذلك فيجب تخفيض منسوب المياه فيها وفق مقاومة كل سد تحسباً لأي طارئ، ويجب على القاطنين أسفل المجرى أخد الحذر والابتعاد عن الأماكن الخطرة عند حدوث أي زلزال

١٢- المواجهة الوحيدة للزلازل هي انشاء أبنية مقاومة للزلازل وفق الكود الزلزالي السوري وخاصة الأبنية الاستراتيجية والحكومية والخدمية كالمشافي ومراكز الاطفاء والاتصالات والرصد الزلزالي ، ثم الأبنية السكنية

وهذا الأمر طرحناه منذ عشرات السنين على الجهات المسؤولة في الحكومات المتعاقبة وقد نفذ هذا الأمر جزئيا".

وفي كل الأحوال هذا الأمر يجب أن يتم بعدم إعطاء أي ترخيص لأي بناء دون أن يكون محسوباً على الزلازل وفق الكود الزلزالي في منطقة البناء فلدينا خريطة زلزالية محسوب عليها الكود الزلزالي لكل منطقة من المناطق في سوريا

١٣ - أقدر الإجراءات التي اتخذها القائمون على العمل في محافظة طرطوس ويجب أن يركزوا على خريطة الإرتفاعات الرقمية وايضا" على حوض نهر الغمقة في طرطوس كونه أخفض نقاط المدينة