أكثر من 5.4 مليارات ليرة مبيعات "حديد حماة" خلال ثلاثة أشهر

جهينة نيوز:

وصلت مبيعات الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 5 مليارات و442 مليون ليرة من جراء تسويق 11400 طن من مادة البيليت.

وأوضح مدير الشركة المكلف المهندس عبد الناصر مشعان في تصريح لوكالة "سانا" أنّ إنتاج الشركة زاد خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بعد اتخاذ عدد من الإجراءات حيث وصل إنتاج الشركة خلال الربع الأول إلى 11578 طناً من حديد البيليت وهي المادة الخام لإنتاج الحديد بينما بلغ الإنتاج 10815 طنا في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت مشعان إلى أنّ الشركة تتابع توريد الخردة من جهات القطاع العام وذلك بموجب محضر الاتفاق الذي وقعته الشركة مع اللجنة السورية للمعادن والاستثمار يقضي بتحميل الخردة ونقلها للشركة من مختلف مؤسسات القطاع العام بالمحافظات السورية، مبيناً أنّ معمل الأوكسجين يعمل حالياً بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 2500 متر مكعب في الساعة من الأوكسجين السائل والغاز ما يساهم في تأمين متطلبات العملية الإنتاجية للشركة وتأمين مورد مادي لها عبر بيع الأوكسجين النقي لجهات القطاع العام .