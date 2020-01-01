بعد الكحول.. مقاتل روسي يكافح التدخين

جهينة نيوز:

يحارب الروسي ألكسندر شليمينكو مقاتل الفنون القتالية المختلطة MMA ظاهرة التدخين في الأماكن العامة في منطقة أومسك الروسية خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وتحوّل نشاط الروسي البالغ من العمر 35 عاماً خلال جائحة فيروس كوفيد-19 إلى العمل التطوعي في تقديم المساعدات الغذائية والأدوية للمحتاجين.

وأشار الرّوسي في حوار أجرته معه وكالة "تاس" الروسية إلى أنه ساهم في السابق بعدة حملات توعية مع ابنه فيما يتعلق بشرب الكحول في الشارع.

أما الآن، فتحوّل المقاتل إلى مكافحة ظاهرة التدخين، كونه توقف عملياً عن رؤية الأشخاص الذين يشربون الكحول في الأماكن العامة في منطقة أومسك.

وقال المقاتل الروسي: يقوم الناس برمي أعقاب السجائر على الأرض، رغم أن سلة المهملات تكون على بعد مترين منهم، إنني أحث الناس على المحافظة على نظافة شوارع المدينة وإقناعهم بالعدول عن التدخين.

وخاض البطل السابق للمنظمة الأمريكية Bellator في فئة الوزن المتوسط خلال مسيرته الاحترافية في الفنون القتالية المختلطة MMA أكثر من 70 نزالاً، حصد 59 فوزاً مقابل 13 خسارة.