محلج العاصي يورّد 10 آلاف طن من بذور القطن إلى شركات الزيوت العامة والخاصة

جهينة نيوز:

ورّد محلج العاصي بحماة 10034 طناً من بذور القطن الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة إلى عدد من شركات القطاع العام والخاص.

وأوضح المهندس ياسر حلبية مدير المحلج في تصيح لوكالة "سانا" أنّ المحلج سوّق 5350 طناً من تلك البذور الصناعية إلى شركة الزيوت في حماة مقابل تسويق 4684 طناً إلى شركات الزيوت في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المحلج يواصل عمليات حلج الأقطان المحبوبة والتي بلغت لتاريخه 18 ألف طن من إجمالي الكمية المستلمة من فلاحي الحسكة ودير الزور والرقة والبالغة 19213 طناً.

وأشار حلبية إلى أنّه نتج عن عمليات الحلج 6100 طن أقطان محلوجة و10200 طن بذور صناعية إضافة إلى نواتج ثانوية وعملية الحلج تسير بوتيرة جيدة وفق الخطة الموضوعة وبطاقة انتاجية تصل الى 100 طن من القطن المحلوج يومياً، مبيناً أنّه تتم متابعة حملات التعقيم والتنظيف وبشكل يومي في المحلج ضمن إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتعقيم آلات المحلج والرش الوقائي لآليات نقل العمال وصالات الإنتاج إضافة إلى توزيع الكمامات الواقية والمعقمات وتعقيم الغرف بهدف حماية العمال والأشخاص المتعاملين مع المحلج.