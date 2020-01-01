شكري لـ بيدرسون: مصر تريد إعادة سورية إلى موقعها الإقليمي والدولي

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تعتزم إعادة سورية إلى موقعها الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين شكري ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية جير بيدرسون، بحث خلاله المسؤولان تطورات الأوضاع في سورية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن الاتصال يأتي في إطار التنسيق المستمر بين القاهرة والمبعوث الأممي بشأن دفع جهود التسوية السلمية للأزمة السورية.

وأكد الوزير شكري عزم مصر على الاستمرار في دفع جهود إنهاء الصراع وتسوية الأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدة واستقلال التراب السوري، ويلبي تطلعات الشعب السوري، وكذلك يعيد سورية إلى موقعها الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح المتحدث المصري أن الوزير شكري تناول تقييم القاهرة إزاء تطورات الأوضاع في سورية، مستعرضاً الجهود المصرية المبذولة في سبيل دفع العملية السياسية من خلال عضويتها في المجموعة المصغرة للدول المعنية بهذه العملية وعبر تواصلها مع المعارضة السورية المعتدلة وعلى رأسها مجموعة القاهرة، وهو الأمر الذي يرتبط أيضاً بضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، والأطراف الإقليمية الداعمة لها.

من جهة أخرى، أكّد وزير الخارجية المصري على ضرورة تضافر كل الجهود لدعم الشقيقة سورية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.