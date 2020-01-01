الإمارات تسجل 6 وفيات و483 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

الخميس, 23 نيسان 2020 الساعة 11:01 | منوعات, صحة

الإمارات تسجل 6 وفيات و483 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

جهينة نيوز:

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الإمارات أمس الأربعاء، قفزة بـ483 حالة جديدة ووصلت إلى 8238 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية، أن المصابين الجدد من جنسيات مختلفة وجميعهم في حالة مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ستة أشخاص من جنسيات مختلفة إثر إصابتهم بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 52 حالة وفاة.

وتماثل 103 مرضى للشفاء من كورونا في الإمارات خلال يوم، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 1546 شخصا.

وشهدت حصيلة الإصابات الجديدة في الإمارات أمس انخفاضا طفيفا مقارنة مع معدلات اليوم السابق عندما سجلت في البلاد 490 إصابة جديدة.

 


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