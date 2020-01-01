3% نسبة نمو قطاعات صناعية روسية في آذار

جهينة نيوز:

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت عن هيئة الإحصاء الروسية "روس ستات"، زيادة في النشاط الصناعي في روسيا في شهر آذار الماضي بنسبة 0.3%، وبنسبة 1.5% في الربع الأول من العام الجاري ككل.

وعن القطاعات الاقتصادية التي أظهرت أفضل أداء في شهر آذار، أشارت البيانات إلى صناعة أجهزة الكمبيوتر ومكوّناتها، والتي نمت خلال الشهر المذكور بنسبة 75%، تليها المواد الطبية، بما في ذلك المضادات الحيوية، حيث صعدت بنسبة 64.1%، أما قطاع المعدات الإلكترونية للأغراض الطبية فقد نما بنسبة 49%.

وفي الوقت نفسه، أظهرت قطاعات أخرى تراجعاً، حيث انخفضت صناعة التعدين خلال مارس بنسبة 1.7%، مسجلة أسوأ أداء في نحو عامين، فيما تراجع إنتاج الفحم بنسبة 8.1%.

وجاء نمو النشاط الصناعي قبل قيام الحكومة الروسية باتّخاذ إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي سيترك بصمته على الاقتصاد الروسي.

وفي وقت سابق، توقّعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال العام الجاري، لكنها في الوقت نفسه توقعت ارتفاعاً ملحوظاً في 2021.

وقالت "فيتش" في تقرير نشرته، أمس، إنها تتوقع انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال 2020 بنسبة 3.3%، على أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 2.5%.